朝鲜称将重开开城工业园 提议与韩国会谈（更新版）

路透首尔8月7日（记者 Jack Kim） - 朝鲜周三表示正在重新开放开城工业园，而韩国之前刚发出了愿让该工业园永久关闭的信号。

朝鲜和平统一委员会提议朝韩举行旨在令开城工业园恢复正常的会谈，在不同寻常的和解言论中表示，会确保到访该工业园的韩国民众的安全。

该委员会称，“通过恢复开城工业园的正常运营，为（朝韩）带来新阶段的和解、合作、和平、统一和繁荣，促使”该委员会作出上述举动。

朝鲜中央通讯社刊登了朝鲜和平统一委员会的评论。而在大约90分钟前，韩国宣布了补偿本国入驻开城工业园企业损失的措施，此举被外界普遍视为关闭该工业园的举措之一。

韩国曾向朝鲜提出举行解决开城工业园问题的“最后一次会谈提议”，在等了10天朝鲜方面没有作出答复后，该国决定由政府保险基金向本国109家入驻该工业园的中小制造商进行补偿。

“补偿（这些企业）是有原因的，即开城工业园暂停运营，而这是由于朝方的单边行动造成的，”韩国统一部发言人金炯锡（Kim Hyung-suk）称。

韩国方面对朝方的这一变化表示欢迎，并接受8月14日在开城举行会谈的提议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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