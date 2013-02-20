朝鲜威胁称韩国“终将毁灭”

朝鲜外交官董映龙(Jon Yong Ryong)周二在联合国裁军谈判会议上威胁韩国“终将毁灭”，并称继上周进行核试验后可能采取进一步措施。这一言论迅速招致韩国、法国、德国和英国等的批评。董映龙并称，朝鲜进行的核试验是反制措施，已表现出了“最大限度的自我克制”。路透