中国敦促朝韩保持冷静与克制

中国周六敦促朝鲜与韩国保持冷静与克制，共同维护朝鲜半岛和平稳定。朝鲜上周五表示，如果周一发现韩国允许活动分子向朝鲜境内散布反朝传单，将在“不示警的情况下从西线发起无情的军事打击”。韩国国防部长在国会称，若遭到这样的打击，韩国军方将进行报复。图为韩国反朝人士通过举行气球投放的传单。路透