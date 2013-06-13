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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 13日 星期四 13:49 BJT

朝鲜称韩国故意破坏朝韩会谈

朝鲜周四指责韩国破坏旨在缓解朝韩紧张关系的新对话，称韩国故意破坏原定于本周举行的和解会谈。朝韩原定于本周举行的会谈旨在磋商重启开城工业园事宜，但会谈因双方在代表团团长级别问题上存在分歧而取消。路透
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