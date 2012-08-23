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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 23日 星期四 09:56 BJT

朝鲜将派金永南出席不结盟运动峰会--朝中社

朝中社周四报导称，朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南将出席下周在伊朗召开的不结盟运动峰会。此前有传言称，朝鲜领导人金正恩将赴伊朗出席此次会议。不结盟运动是朝鲜参加的为数不多的多边论坛之一，但数十年来，朝鲜最高政治领导人一直没有出席过会议，只是派代表参加。

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