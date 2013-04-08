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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 8日 星期一 11:14 BJT

瑞士提出愿帮助调解朝鲜半岛危机

瑞士外交部一名发言人称，该国外交部近期与朝鲜当局进行了接触，但暂无会谈计划。该发言人称，瑞士愿意为朝鲜半岛紧张局势降温做出努力，帮助寻求解决方案。瑞士媒体称，朝鲜领导人金正恩似曾化名在该国接受过几年教育。路透
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