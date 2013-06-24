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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 24日 星期一 13:42 BJT

朝鲜驻联合国代表罕见召开记者会 呼吁美取消制裁

朝鲜驻联合国代表申善昊周五呼吁美国取消对朝鲜经济制裁，并呼吁联合国成员国勿遵照联合国安理会针对朝鲜核与导弹试验的制裁措施。申善昊称这些制裁措施相当于美国敲诈勒索。申善昊将朝鲜半岛紧张局势归咎于美国，称美国要对朝鲜半岛“不战不和”的局势负责。路透

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