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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 6日 星期一 10:03 BJT

联合国称朝鲜放宽外援进入限制

联合国儿基会表示，朝鲜在近期洪灾期间放宽了外援进入限制。这表明该国至少暂时在寻求摆脱孤立状态。据朝中社报导，朝鲜近期遭遇的暴雨和台风袭击已致119人死亡，8.4万人无家可归。

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