太阳节朝鲜向韩国发“最后通牒”

朝鲜周一庆祝金日成诞辰纪念日，并再次发出新的军事行动威胁，向韩国发出“最后通牒”。朝中社周一称，从现在起，朝鲜的报复性行动“将在不通知的情况下开始”，并可能“立即开始”。美国一名高级国防官员匿名对路透称，五角大楼仍认为朝鲜可能在未来几天试射导弹。路透