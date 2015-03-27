技术故障造成荷兰首都大面积停电 部分地区已恢复供电（更新版）

(新增细节)

路透阿姆斯特丹3月27日 - 周五荷兰首都阿姆斯特丹及周边的North Holland省发生大面积停电事件，导致史基浦机场取消所有的起降班机。

停电一个半小时后，荷兰电网运营商TenneT称，部分人口稠密的地区已经恢复供电。

该公司在推特上称，停电是由阿姆斯特丹郊外Diemen一个变电站的技术故障引起。

一名发言人称，飞往史基浦机场的航班都转往其他地区性机场。史基浦机场是欧洲第四大机场。(完)

(编译 李春喜 审校 李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。