技术故障造成荷兰首都大面积停电 部分地区已恢复供电（更新版）

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
(新增细节)
路透阿姆斯特丹3月27日 - 周五荷兰首都阿姆斯特丹及周边的North Holland省发生大面积停电事件，导致史基浦机场取消所有的起降班机。
停电一个半小时后，荷兰电网运营商TenneT称，部分人口稠密的地区已经恢复供电。
该公司在推特上称，停电是由阿姆斯特丹郊外Diemen一个变电站的技术故障引起。
一名发言人称，飞往史基浦机场的航班都转往其他地区性机场。史基浦机场是欧洲第四大机场。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
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