美国共和党参议员先发制人 封堵联邦政府救援底特律

路透华盛顿7月25日 - 美国参议院中的共和党议员希望确保联邦政府不要卷入底特律市的财政危机漩涡。底特律上周提出了美国历史上最大的市政府破产案申请。

对于参议院正在考量的开支法案，共和党人提出了至少三个“禁止救援”修正案，均旨在限制美国政府救助陷入财政危机的城市的能力。

尽管这些修正案可能无法在民主党主导的参议院获得通过，但已经令各个市县政府感到紧张并竭力加以阻止。它们称这些修正案可能危及对成百上千个地方政府的拨款。

参议员葛兰姆(Lindsey Graham)周四提出了一项修正案，将禁止使用联邦资金从已经违约或有可能违约的地方政府手中，购买或担保其市政资产及债务。

该修正案还将禁止美国政府向那些城市授予信贷额度，或提供其他帮助以避免其破产。

“联邦政府应该救援底特律吗？绝对不行。”葛兰姆在一份声明中称，“底特律市无疑存在巨大问题，但他们是自作自受。”

在密西根州人口最多的底特律市申请破产后不久，奥巴马总统及其顾问表示正在关注此事，但回避联邦政府是否会出手救援的问题。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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