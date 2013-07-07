全世界都要看美联储的脸色

* 美联储对经济成长作何反应，关系到全球市场的走向

* 联储公开市场委员会会议记录和伯南克讲话将奠定基调

* 日本和中国的经济成长消息料形成对比

全球经济记者 魏伦

路透伦敦7月7日 - 就在美国联邦储备委员会(美联储)距离缩减货币刺激政策越来越近之际，全球其它央行本周可能再一次领教到，要想和美国利率脱钩是多么困难。

周五美国公布强劲的就业数据后，德国和英国公债收益率(殖利率)追随美债大幅飙升。而就在前一天，欧洲央行和英国央行急于保护本国经济免受美国借贷成本上升的冲击，刚刚表示他们将会坚定地把短期利率维持在近零水准。

如果美联储6月19日政策会议记录显示委员们普遍支持联储逐步结束购债计划，那么可能进一步推高公债收益率。目前美联储每月的购债规模为850亿美元。

美联储主席伯南克在是次会议后宣布，根据就业市场的发展情况，到2014年中期可能结束购债计划。这番话让市场猝不及防。

“你可以想像公债收益率一路上扬的情况，显然英国和欧洲决策者对此不太高兴，”Jefferies首席欧洲金融分析师David Owen称。

“他们所能做的就是重申，从宏观经济角度看，欧洲和英国与美国情况不同，欧洲央行与英国央行很长时间内不会升息，”他补充说。

伯南克在美联储公布会议记录几个小时后发表演讲，将有机会作出澄清。

Investec分析师Victoria Clarke称，伯南克及联储副主席叶伦可能倾向于慎重地撤出刺激措施。

“但我们也应注意，会议记录可能将引发更多紧张情绪，因为会议记录不仅会引述更有影响力的投票委员的观点，也会引述所有委员的观点，包括那些倾向于更积极撤走刺激措施的委员，”Clarke在报告中称。

**就业增长动能持续**

周五美国公布的非农就业报告只会增强美联储鹰派人士的底气。

数据显示，美国6月非农就业岗位增加19.5万，自去年9月以来月均就业增幅超过了20万，许多人认为就业增长需要突破这一关口，目前约2%的经济增速才会进一步加快。

摩根大通纽约分析师Bruce Kasman目前预计，美联储将在9月开始缩减其购债计划。就业数据公布前，他认为美联储可能要到12月才会缩减刺激举措。

“经济形势满足了美联储开始缩减刺激的要求。就业市场大幅改善，”Kasman在电话会议上表示。

**日本经济好转，中国则减速**

日本经济形势总算有所改善，预计日本央行将连续第七个月上调经济预期。日本央行也像美联储那样，大规模扩大资产负债表，以提振经济。

“在2013年余下时间里，日本的表现料优于其它发达市场，”百达资产管理有限公司首席经济学家Patrick Zweifel说。

他认为，欧元区面临的政治风险仍是一大忧虑，正如上周葡萄牙政府分裂所表现的那样。但他亦表示，即便5月工业生产可能略有下滑，经济成长的阻力仍在减弱，欧元区17国或许可以在2013年下半年勉强实现经济温和增长。

相反，作为全球第二大经济体的中国，有可能公布出口和进口情况疲弱，批发环节形成通缩局面，这表明许多产业受产能过剩困扰，亦包括船运行业。

中国最大民营造船企业--熔盛重工(1101.HK)周五向政府及公司主要股东寻求财务资助，此前该公司宣布裁员并推迟向供应商付款。

“尽管近期有迹象显示国内经济活动见底，但成长前景依然脆弱，”瑞银首席中国经济学家汪涛说。(完)

(编译 郑茵/李爽/于春红 审校 张荻/李爽)

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