美国第二季金融状况仍良好 银行无信贷收紧迹象--美联储

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透华盛顿8月5日 - 美国联邦储备委员会(美联储,FED)周一公布的对高级信贷人员调查结果显示，尽管市场利率上升，但第二季美国金融状况仍然良好。
银行放宽了商业及工业借贷条款，且包括房屋在内的消费者贷款需求全面增强。
美联储报告周一显示，没有迹象显示公债收益率上升对银行借款带来显着的负面影响。
“总的来说，美国的银行表示放宽了借贷标准，且在过去三个月，大部份借贷类别需求更强，”报告说。
此外，约一半受访者表示商业地产借贷需求上升。
不过，部份大型银行表示商业及工业贷款需求下降。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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