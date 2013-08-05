版本:
中国
国际财经 | 2013年 8月 6日 星期二 07:30 BJT

美国第二季金融状况仍良好 银行无信贷收紧迹象--美联储

路透华盛顿8月5日 - 美国联邦储备委员会(美联储,FED)周一公布的对高级信贷人员调查结果显示，尽管市场利率上升，但第二季美国金融状况仍然良好。

银行放宽了商业及工业借贷条款，且包括房屋在内的消费者贷款需求全面增强。

美联储报告周一显示，没有迹象显示公债收益率上升对银行借款带来显着的负面影响。

“总的来说，美国的银行表示放宽了借贷标准，且在过去三个月，大部份借贷类别需求更强，”报告说。

此外，约一半受访者表示商业地产借贷需求上升。

不过，部份大型银行表示商业及工业贷款需求下降。(完)

(编译 利棣儿；审校　李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐