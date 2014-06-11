诺亚控股CEO：近期不会考虑跨界收购 专注服务高净值客户

路透上海6月11日 - 虽然中国的财富管理机构已开始尝试“跨界”收购基金公司股权，但国内最大独立财富管理机构--诺亚控股(NOAH.N)董事局主席兼首席执行官（CEO）汪静波周三称，近阶段公司不会考虑收购基金公司等其他金融机构股权，仍会专注服务于高净值客户群。

她在参加中国私募股权投资高峰论坛间隙表示，公募基金、券商资管等财富管理机构面对大众理财市场，与诺亚定位不同；而诺亚亦不会单纯为了获得牌照而去并购，公司完全可以通过母基金（FOF）投资的形式切入这些金融机构所属的领域。

对于国内方兴未艾的互联网金融，汪静波指出，根据诺亚最近对其三千多位客户的调研，这些高净值客户绝大多数喜欢一对一的理财服务，他们对于互联网理财并不太重视，因此公司近阶段还会坚持原有的专属理财师的服务模式。

不过她亦表示，诺亚亦考虑在互联网金融拓展方面做一些尝试，降低客户门槛，对于一些在大型跨国公司及大型民企工作的白领推出一些互联网金融服务，培养潜在的优质客户。

目前诺亚的客户门槛为100万美元。截止一季末，诺亚协助客户投资和管理的总资产已达1,320亿元人民币；旗下资产管理子公司歌斐资产的规模亦达到383亿元。

国内大型独立理财机构--上海利得财富管理公司上月底宣布，接手纽约梅隆资产管理公司转让的纽银梅隆西部基金管理公司49%股权，成为首家投资公募基金公司的理财机构。利得财富亦在筹划收购一家券商的股权。这让不少业内人士疑虑，独立理财机构跨界投资是否会成为一种趋势。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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