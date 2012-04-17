诺亚与易居中国拟联手发起地产基金

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透上海4月17日电---中国诺亚财富(NOAH.N)和易居中国EJ.N正联手筹划设立一只房地产基金,基金规模预计达到甚至超过100亿元人民币.
诺亚公司相关人士介绍称,此次双方计划联手推出的TOP50地产母基金将从国内排名前五十位的房地产企业中选择基石投资人,基金的其余资本拟向民间募集,基金管理人是诺亚财富旗下的基金管理公司歌斐.
他预计,上述计划仍在准备和各方沟通中,希望能在未来1-2个季度内启动募集.未来基金所投资的项目将从国内前五十位的地产商推荐的项目中选择.
他指出,建立地产基金,一来可以降低国内房地产开发商过度依赖银行贷款的窘境,降低市场风险;二是国内宏观调控正推动地产业优胜劣汰,基金与优秀地产公司的合作,亦有助於整个市场长期健康稳健的发展.
中国这场"史上最严"的房地产调控已持续近两年,房地产开发商的融资途径已受到严格限制,不少开发商面临资金链断裂的风险,浙江杭州一小型房企--金星房地产开发公司近日向法院申请破产.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。