诺亚与易居中国拟联手发起地产基金

路透上海4月17日电---中国诺亚财富(NOAH.N)和易居中国EJ.N正联手筹划设立一只房地产基金,基金规模预计达到甚至超过100亿元人民币.

诺亚公司相关人士介绍称,此次双方计划联手推出的TOP50地产母基金将从国内排名前五十位的房地产企业中选择基石投资人,基金的其余资本拟向民间募集,基金管理人是诺亚财富旗下的基金管理公司歌斐.

他预计,上述计划仍在准备和各方沟通中,希望能在未来1-2个季度内启动募集.未来基金所投资的项目将从国内前五十位的地产商推荐的项目中选择.

他指出,建立地产基金,一来可以降低国内房地产开发商过度依赖银行贷款的窘境,降低市场风险;二是国内宏观调控正推动地产业优胜劣汰,基金与优秀地产公司的合作,亦有助於整个市场长期健康稳健的发展.

中国这场"史上最严"的房地产调控已持续近两年,房地产开发商的融资途径已受到严格限制,不少开发商面临资金链断裂的风险,浙江杭州一小型房企--金星房地产开发公司近日向法院申请破产.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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