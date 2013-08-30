诺亚称博纳影视基金募集10亿元 为中国最大影视基金之一

路透上海8月30日 - 中国最大独立财富管理机构的诺亚财富(NOAH.N)周五宣布，其与博纳影业BONA.O发起的影视专项投资基金近日募集成功，规模达10亿元人民币，这是国内规模最大的影视基金之一，也是目前国内首支市场化募集的影视专业投资基金。

博纳影视基金的募集份额中，博纳影业集团出资3亿元，市场化募集7亿元，募集资金将投资博纳影业集团拍摄制作的电影、电视剧等作品。博纳影业将是该影视基金的普通合伙人（GP），负责基金日常管理运营。

公司新闻稿称，8月初该基金的募集工作启动，博纳和诺亚团队进行了近30场路演，累计参与的高净值客户超过千人。最终逾一百位来自全国近30个城市的高净值客户成功认购，参与到此次基金之中。

此前，诺亚已经联合国内外知名的基金管理人，发行了文化产业基金与艺术品投资基金。新闻稿称，此次影视基金的成功募集，亦为诺亚广大高净值客户带来多元化的资产配置理念与方式，同时引领文化产业的金融创新。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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