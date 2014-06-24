国金证券与诺亚携手设立并购基金 一期规模15亿元

路透上海6月24日 - 中国最大独立财富管理机构--诺亚控股(NOAH.N)与国金证券(600109.SS) 近日发起设立上海国金鼎兴一期股权投资基金中心，双方合作试水并购基金，该基金一期规模15亿元人民币。

公司新闻稿引述国金鼎兴董事长肖振良表示，国金鼎兴并购基金以并购夹层投资为主，服务于细分行业龙头企业的并购成长。

国金鼎兴并购基金经理陈智鹏介绍，该基金将优先考虑医疗、文化传媒、消费及能源环境等行业，除了专注夹层投资以外，基金还将协同龙头企业进行行业整合，同时进行控股权收购及其他机会投资。目前，基金已储备多个项目，首期到位的7.5亿资金预计将在半年内完成投资。

目前，夹层投资在中国并购市场的发展机遇主要体现在五大方面：一是参与上市公司对目标企业的分步收购，以较低对价实现控股权转移；二是为管理层收购等项目提供资金支持；三是为借壳方提供融资或参与收购上市公司部分股权；四是与国内优秀高成长企业合资设立新公司，开展地域扩张及业务整合；五是参与上市公司收购时的配套融资。

在全球，并购基金早已是私募股权投资基金领域中规模最大的基金类型，不过中国的并购基金才刚起步，基金管理人为具券商、实业企业或金控集团等背景的机构，例如中信证券(600030.SS)(6030.HK)旗下金石投资2012年发起设立国内首只券商并购基金--中信并购基金。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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