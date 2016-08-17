诺亚财富获得泽西岛信托牌照 满足中国投资者海外资产传承需要

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港8月17日 - 中国最大独立第三方财富管理机构--诺亚控股有限公司（诺亚财富）(NOAH.N)周三称，该公司已获得泽西岛信托牌照开展离岸信托业务，以满足中国内地投资者海外资产传承需要。
诺亚财富执行总裁林国沣称，国内客户投资海外目的是分散风险，而不是追求更高收益回报，去年中国国内客户境外资产配置比例为4.8%，预期至2020年这个比例将升至9.4%。
“国外配置还是有很大空间，最初配置有一些海外房地产，后来除了海外房地产还有一点金融投资，现在是一个资产，风险统一看，不是简单购买一个产品。”他说。
他并指出，国内客户还着眼于海外资产传承、财税规划。
诺亚的资产管理额度3,300亿元人民币，拥有11万客户，成长是每年大概40%，足见国内财富膨胀程度。去年旗下国内客户海外资产达到148亿元。
诺亚于美国矽谷的分公司已经获得牌照，正在筹备开业。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。