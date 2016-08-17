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中国财经 | 2016年 8月 17日 星期三 19:10 BJT

诺亚财富获得泽西岛信托牌照 满足中国投资者海外资产传承需要

路透香港8月17日 - 中国最大独立第三方财富管理机构--诺亚控股有限公司（诺亚财富）(NOAH.N)周三称，该公司已获得泽西岛信托牌照开展离岸信托业务，以满足中国内地投资者海外资产传承需要。

诺亚财富执行总裁林国沣称，国内客户投资海外目的是分散风险，而不是追求更高收益回报，去年中国国内客户境外资产配置比例为4.8%，预期至2020年这个比例将升至9.4%。

“国外配置还是有很大空间，最初配置有一些海外房地产，后来除了海外房地产还有一点金融投资，现在是一个资产，风险统一看，不是简单购买一个产品。”他说。

他并指出，国内客户还着眼于海外资产传承、财税规划。

诺亚的资产管理额度3,300亿元人民币，拥有11万客户，成长是每年大概40%，足见国内财富膨胀程度。去年旗下国内客户海外资产达到148亿元。

诺亚于美国矽谷的分公司已经获得牌照，正在筹备开业。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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