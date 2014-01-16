诺亚财富：高净值人士今年可增加PE和VC投资

路透上海1月16日 -对于高净值人士的资产配置，中国诺亚财富集团(NOAH.N)高层周四建议，今年应适当增加私募股权基金（PE）和风险投资（VC）的比例，提高在A股二级市场和海外市场的布局；同时要增加高端医疗保险方面的投入。

诺亚财富执行董事章嘉玉表示，随着A股首次公开发行（IPO）的重启，PE/VC基金的退出渠道拓宽，投资人可追加风险投资的投入，赚企业成长的钱。在A股二级市场方面，今年不会出现一飞冲天的牛市，只有结构性机会，但从中期来看，可以适当增持一些股票来做跨周期布局。

“跨资产跨周期是长期资产配置的致胜关键，目前来看，二级市场仍不可或缺。”她解释说，目前中国的经济周期，正处于衰退的谷底阶段，未来将慢慢复苏，目前应提前做跨周期的布局。

诺亚认为，在目前调结构的宏观背景下，中国经济将缓慢下行，企业盈利增速上升概率较小，整体A股难出现大行情，但相关受益于改革预期的概念板块，将出现结构性机会，如国企改革、高端制造业、民生等领域估值有上升空间。

诺亚还预计，今年上半年美国实体经济复苏有望加快，支持美元资产特别是实物资产价格的进一步上升，建议投资者少量增加配置美元资产，更好地分享美元升值收益。

国内一般将个人金融资产和投资性房产等投资资产在600万元人民币以上的人群归为高净值人士。诺亚2013年对于其高净值客户的建议资产配置比例为：类固定收益占60-65%，房地产基金和PE/VC类投资分别为15%和10%左右，二级市场投资占5-10%，5%配置于海外资产。

诺亚近期在对4,000名高净值客户的调查后发现，这些高净值人士今年对于类固定收益投资需求占比仍高达52.87%，认为国内PE市场回暖的客户占比达45%，有意增加海外市场及高端医疗保险的客户占比亦在三成以上。

诺亚集团以把财富管理、投资银行和资产管理作为三大业务板块，其高端客户逾5万名，管理资产规模已突破一千亿元。近阶段，诺亚增加了短期融资服务、资产证券化（ABS）、保险经纪等方面的拓展力度，争取成为一个综合性的金融服务集团。

诺亚旗下ABS首席执行官王正透露，公司正推出国内首个小贷集合资产证券化产品--江苏小贷ABS，向其高净值客户发售。入选资产池的信贷资产来自江苏省七家质量较好的小贷公司，产品规模3亿元，分超优先、优先级和次级三类，前两类预期收益率在6-7.5%之间，期限半年。

此前，阿里巴巴集团旗下阿里小贷公司携手东方证券资管公司或部分基金公司发行过单一小贷资产证券化产品，这次诺亚ABS的产品集合了七家中小规模小贷公司，属业内又一次创新。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。