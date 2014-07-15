来宝集团与EIG合组新公司 筹资20亿美元收购能源资产

路透伦敦/纽约7月14日 - 亚洲大宗商品交易商来宝集团 (NOBG.SI)与美国私募股权公司EIG Global Energy Partners联手推出新的合资公司，目标为吃进全球20亿美元的能源资产。

两家公司表示，Harbour Energy Ltd将由皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)RD.AS前高管Linda Cook领导，EIG和新公司管理团队负责监管筹资和并购，来宝负责营销和后勤。

此时正值来宝集团将业务重点转向大宗商品交易，同时很多能源大企业出售曾被看好的资产，以精简业务，返还现金给股东。

现年56岁的Cook在皇家荷兰/壳牌石油集团工作了29年，曾参与角逐执行长一职，后来在2009年败给财务长Peter Voser。

她领导建立了壳牌石油天然气业务，成为公司台柱事业，因此广受赞誉。

据一名熟悉内情的人士称，Harbour Energy最初将从来宝获得1.5亿美元，从EIG获得5,000万美元资金。

公司计划最终从大型投资者筹集20亿美元资金，购买能源相关项目。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 张明钧)

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