诺贝尔奖委员会称前秘书违反保密原则

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透奥斯陆9月21日（记者 Alister Doyle） - 颁发诺贝尔和平奖的诺贝尔奖委员会周一指责其前秘书伦德斯塔德（Geir Lundestad）出版的一本书违反了保密原则，该书披露了近期颁奖的幕后细节，包括2009年颁发给美国总统奥巴马的和平奖。
该书名为《Secretary of Peace》，还描述了伦德斯塔德1990-2015年期间担任诺贝尔研究所负责人期间诺贝尔奖委员会成员的性格。他参加由五名成员组成的委员会召开的会议，但无权投票。
“伦德斯塔德在多个方面违反了保密承诺，”诺贝尔奖委员会发布声明称，并表示委员会的讨论应保密50年。
声明指出，伦德斯塔德不恰当地在书中加入了“对委员会成员和程序的描述”，虽然2014年签署了保密协议。声明并没有威胁采取处罚措施。
“我们不会再发表更多评论，”委员会主席Kaci Kullmann-Five在给路透的电邮中称。
伦德斯塔德在新书发布会上指出，他希望让诺贝尔奖更加公开，感觉自己基本上遵守了保密原则。他表示自己将于周二发布声明。
伦德斯塔德在书中称，2009年将和平奖颁发给上台仅九个月的奥巴马，但并未达到诺贝尔奖委员会的期望。美国国内广泛指责这次颁奖不够成熟。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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