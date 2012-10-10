版本:
中国
时事要闻 | 2012年 10月 10日 星期三 18:51 BJT

两名美国科学家分享诺贝尔化学奖

路透斯德哥尔摩10月10日电---瑞典皇家科学院诺贝尔奖评审委员会周三表示，两位美国科学家共同获得2012年诺贝尔化学奖。

瑞典皇家科学院在声明中表示，罗伯特·勒夫科维兹(Robert Lefkowitz)和布莱恩·卡比尔卡(Brian Kobilka)因在G蛋白偶联受体领域的突破性发现获得2012年度诺贝尔化学奖。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐