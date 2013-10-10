三名美国科学家获诺贝尔化学奖

港报社评：新旧特首分歧，林郑因祸得福--信报3月30日
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
(本文由路透中文网编译提供)
路透斯德哥尔摩10月9日 - 三名美国科学家凭借在开发多尺度复杂化学系统模型方面所做的贡献，周三获得2013年诺贝尔化学奖。
瑞典皇家科学院将今年的诺贝尔化学奖授予马汀·卡普拉斯（Martin Karplus）、迈克尔·莱维特（Michael Levitt）和亚利耶·瓦谢尔（Arieh Warshel），称他们的研究有效地将化学试验搬到计算机网络上。以前化学家使用塑料球和棒创造分子模型，如今则可用计算机建模。今年诺贝尔化学奖的奖金为800万瑞典克朗（125万美元）。
“对于化学家来说，如今计算机是与试管同等重要的工具，”瑞典皇家科学院在声明中称。“体现真实生活的计算机模型，对当下在化学领域取得的多数进步至关重要。”
卡普拉斯是美国和奥地利公民，在斯特拉斯堡大学和哈佛大学进行研究工作。莱维特是美国和英国公民，目前在美国斯坦福大学医学院工作。瓦谢尔是美国和以色列公民，目前为美国南加州大学教授。
化学奖是今年诺贝尔奖第三个揭晓的奖项。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透东京3月30日 - 美元兑一篮子货币周四徘徊在一周高位附近，受益于欧元走软。欧洲央行退出货币宽松政策的预期消退，压低欧元。
候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。