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时事要闻 | 2016年 10月 5日 星期三 18:33 BJT

三位科学家因设计及合成分子机器而荣获诺贝尔化学奖

路透斯德哥尔摩10月5日 - 瑞典皇家科学院周三称，Jean-Pierre Sauvage、J. FraserStoddart和Bernard Feringa荣获2016年诺贝尔化学奖，因他们在分子机器的设计与合成方面做出了贡献。(完)

(编译 于春红; 审校 高琦)

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