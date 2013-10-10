三名美国科学家获诺贝尔化学奖

路透斯德哥尔摩10月9日（记者 Mia Shanley/Sven Nordenstam） - 三名美国科学家凭借在开发多尺度复杂化学系统模型方面所做的贡献，周三获得2013年诺贝尔化学奖。

瑞典皇家科学院将今年的诺贝尔化学奖授予马汀·卡普拉斯（Martin Karplus）、迈克尔·莱维特（Michael Levitt）和亚利耶·瓦谢尔（Arieh Warshel），称他们的研究有效地将化学试验搬到计算机网络上。以前化学家使用塑料球和棒创造分子模型，如今则可用计算机建模。今年诺贝尔化学奖的奖金为800万瑞典克朗（125万美元）。

“对于化学家来说，如今计算机是与试管同等重要的工具，”瑞典皇家科学院在声明中称。“体现真实生活的计算机模型，对当下在化学领域取得的多数进步至关重要。”

卡普拉斯是美国和奥地利公民，在斯特拉斯堡大学和哈佛大学进行研究工作。莱维特是美国和英国公民，目前在美国斯坦福大学医学院工作。瓦谢尔是美国和以色列公民，目前为美国南加州大学教授。

化学奖是今年诺贝尔奖第三个揭晓的奖项。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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