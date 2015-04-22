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路透中文国际短讯 | 2015年 4月 22日 星期三 14:26 BJT

诺奖得主聚集香港 共商如何助亚洲城市应对气候变化

来自各领域的9名诺贝尔奖得主本周将齐聚香港，探讨如何帮助亚洲迅速发展的城市应对全球变暖问题。此次香港研讨会组织方称，城市是应对气候变化问题的关键，因全球有逾一半的人口居住在城市地区。组织方表示，30年内，预计全球人口逾千万的超大城市将达37个，其中21个会在亚洲。该系列研讨会自2007年以来已举行过三次，分别在德国、瑞典和英国。路透

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