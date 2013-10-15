诺贝尔经济学奖得主警示全球楼市泡沫风险

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路透华盛顿/斯德哥尔摩10月14日（记者 Alister Bull/Johan Ahlander） - 瑞典皇家科学院周一宣布，三名美国经济学家共享2013年诺贝尔经济学奖。

这三名经济学家分别是罗伯特·席勒（Robert Shiller）、尤金·法马（Eugene Fama）及拉尔斯·彼得·汉森（Lars Peter Hansen），三人分享800万瑞典克朗（125万美元）的奖金。

该学院称，三名经济学家的研究“为理论发展和专业投资实践提供了指引”。

法马被称之为“现代金融之父”，主要研究领域是投资组合管理和资产定价。汉森的主要贡献是研究出一种统计方法，适用于检测资产定价的合理性，他对经济学家预见资产泡沫的能力持审慎态度。

法马和汉森都是芝加哥大学的教授，席勒则是耶鲁大学教授。

席勒对全球房价飙升发出警告，称美联储的经济刺激措施以及猖獗的市场投机行为，正在制造“带有泡沫的”楼市荣景。

瑞典皇家科学院盛赞三名经济学家在股票、债券及其他资产价格方面的研究，称“资产错误定价可能助长了金融危机，而正如近期全球经济衰退证实的那样，这样的危机可能损害整体经济”。

美国当初楼市崩盘就是如此，楼市崩盘是引发2008-09年全球金融危机的原因之一。席勒对路透称，市场目前可能正在犯同样的错误。

当投资者意识不到资产价格已脱离基本面时，泡沫就产生了。

席勒2005年曾指出美国楼市可能过热了，他还协助创立了一项备受关注的房价指数。

他今年6月称，美国一些大城市可能出现了新的楼市泡沫。

他并指出，中国、巴西、印度、澳大利亚、挪威和比利时等国家的房价亦急剧上涨。他说：“有这么多国家（楼市）看起来存在泡沫。”（完）