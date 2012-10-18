欧盟将派三位领导人领诺贝尔和平奖

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透布鲁塞尔10月17日电---欧盟在获得诺贝尔和平奖近一周後终於决定领奖人选。
12月10日将由三人前往挪威领奖，分别代表欧盟的三个重要机构：欧盟执委会、欧洲理事会和欧洲议会。
欧盟官员周三表示，前往奥斯陆领奖的将是欧盟执委会主席巴罗索(Jose-Manuel Barroso)、欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)和欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)。
但尚不清楚谁将发表获奖感言。也不清楚120万美元的奖金将如何处置，估计是捐给慈善事业。
上周五诺贝尔奖评审委员会授予欧盟诺贝尔和平奖，表彰欧盟在二战後帮助欧洲“从充满战火的大陆变成和平的大陆”。
三人领奖的事实反映欧盟作出决定的艰难性，且总以妥协告终。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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