欧盟将派三位领导人领诺贝尔和平奖

路透布鲁塞尔10月17日电---欧盟在获得诺贝尔和平奖近一周後终於决定领奖人选。

12月10日将由三人前往挪威领奖，分别代表欧盟的三个重要机构：欧盟执委会、欧洲理事会和欧洲议会。

欧盟官员周三表示，前往奥斯陆领奖的将是欧盟执委会主席巴罗索(Jose-Manuel Barroso)、欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)和欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)。

但尚不清楚谁将发表获奖感言。也不清楚120万美元的奖金将如何处置，估计是捐给慈善事业。

上周五诺贝尔奖评审委员会授予欧盟诺贝尔和平奖，表彰欧盟在二战後帮助欧洲“从充满战火的大陆变成和平的大陆”。

三人领奖的事实反映欧盟作出决定的艰难性，且总以妥协告终。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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