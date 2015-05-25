诺贝尔奖得主数学家纳什因车祸去世

美国新泽西州警方周日称，曾获诺贝尔经济学奖的数学家约翰·纳什（John Nash）与妻子遭遇车祸丧生。奥斯卡得奖影片《美丽心灵》正是取材于纳什长期与精神疾病抗争的人生经历。警方称，纳什夫妇周六下午乘坐的出租车失控撞上公路护栏，并撞上另一辆车。纳什夫妇被甩出车外，当场被宣布死亡。纳什凭借在博弈论方面的卓越贡献，1994年荣膺诺贝尔经济学奖。路透