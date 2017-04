加拿大女作家门罗获诺贝尔文学奖

路透斯德哥尔摩/多伦多10月10日(记者 Sven Nordenstam/Cameron French) - 加拿大作家爱丽丝·门罗(Alice Munro)周四获得2013年诺贝尔文学奖,瑞典学院在颁奖时称门罗为“当代短片小说大师”。

“有些批评人士认为她是加拿大的契诃夫,”瑞典学院在其网站宣布该奖项时称。契诃夫是19世纪俄罗斯短篇小说家。

82岁高龄的门罗表示,对获此殊荣感到“惊奇”。

门罗小说的主人公通常以女性为主。在她的笔下,这些女主人公们过着平淡无奇的生活,但同时也在为性、婚姻、爱情、岁月流逝等而苦恼。

门罗于1931年出生在安大略省西南部一个名叫Wingham小镇,她从十几岁开始写作,创作了十多部短篇小说集。

她的作品包括1971年的《女孩和女人们的岁月》(Lives of Girls and Women)、2004年的《Runaway》和2009年的《太多的幸福》(Too Much Happiness)等。

诺贝尔文学奖是今年第四个揭晓的诺贝尔奖项,奖金为800万瑞典克朗(125万美元)。(完)

编译:侯雪苹 发稿:王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”,让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。