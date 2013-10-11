加拿大女作家门罗获诺贝尔文学奖

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透斯德哥尔摩/多伦多10月10日 - 加拿大作家爱丽丝·门罗（Alice Munro）周四获得2013年诺贝尔文学奖，瑞典学院在颁奖时称门罗为“当代短篇小说大师”。
“有些评论人士认为她是加拿大的契诃夫，”瑞典学院在其网站宣布该奖项时称。契诃夫是19世纪俄罗斯短篇小说家。
82岁的门罗表示，对获此殊荣感到“惊奇”。
门罗小说的主人公通常以女性为主。在她的笔下，这些女主人公们过着平淡无奇的生活，但同时也在为性、婚姻、爱情、岁月流逝等苦恼。
门罗于1931年出生在安大略省西南部一个名叫Wingham的小镇，她从十几岁开始写作，创作了十多部短篇小说集。
她的作品包括1971年的《女孩和女人们的岁月》（Lives of Girls and Women）、2004年的《Runaway》和2009年的《太多的幸福》（Too Much Happiness）等。
诺贝尔文学奖是今年第四个揭晓的诺贝尔奖项，奖金为800万瑞典克朗（125万美元）。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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