加拿大女作家门罗获诺贝尔文学奖

(本文由路透中文网编译提供)

路透斯德哥尔摩/多伦多10月10日 - 加拿大作家爱丽丝·门罗（Alice Munro）周四获得2013年诺贝尔文学奖，瑞典学院在颁奖时称门罗为“当代短篇小说大师”。

“有些评论人士认为她是加拿大的契诃夫，”瑞典学院在其网站宣布该奖项时称。契诃夫是19世纪俄罗斯短篇小说家。

82岁的门罗表示，对获此殊荣感到“惊奇”。

门罗小说的主人公通常以女性为主。在她的笔下，这些女主人公们过着平淡无奇的生活，但同时也在为性、婚姻、爱情、岁月流逝等苦恼。

门罗于1931年出生在安大略省西南部一个名叫Wingham的小镇，她从十几岁开始写作，创作了十多部短篇小说集。

她的作品包括1971年的《女孩和女人们的岁月》（Lives of Girls and Women）、2004年的《Runaway》和2009年的《太多的幸福》（Too Much Happiness）等。

诺贝尔文学奖是今年第四个揭晓的诺贝尔奖项，奖金为800万瑞典克朗（125万美元）。（完）