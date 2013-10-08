美德科学家分享诺贝尔医学奖

2013年10月7日，在瑞典卡罗琳斯卡学院诺贝尔大会现场屏幕上播放的2013年诺贝尔医学奖获奖科学家图像。 REUTERS/Janerik Henriksson/TT News Agency

路透斯德哥尔摩/芝加哥10月7日（记者 Niklas Pollard/Julie Steenhuysen） - 三名科学家周一分享了今年的诺贝尔医学奖，他们在细胞间荷尔蒙及大脑化学物质等重要物质运输机制的研究方面做出杰出贡献。

三名获奖者分别是62岁和64岁的美国科学家詹姆斯·罗思曼和兰迪·谢克曼、以及57岁的德国科学家托马斯·祖德霍夫，他们发现了细胞内的主要运输系统--囊泡运输的调节机制。

囊泡运输调节机制十分敏感，稍有紊乱便能造成严重疾病甚至死亡。

“罗思曼、谢克曼和祖德霍夫通过他们的发现，揭开了细胞内货物运输和交付的精确控制系统的面纱，”瑞典卡罗琳斯卡学院诺贝尔大会在颁发该奖项的声明中说道。今年诺贝尔医学奖的奖金为800万瑞典克朗（合120万美元）。

诺贝尔委员会称，上述研究将有助于让人们了解免疫缺陷、自闭症等脑部疾病。

医学奖是每年最早揭晓的诺贝尔奖项。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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