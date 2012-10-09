英日科学家凭借干细胞研究贡献分享诺贝尔医学奖

图为山中伸弥(左)与戈登的合成图片。 REUTERS/Center for iPS Cell Research and Application, Kyoto University (L) and Suzanne Plunkett (R)

路透斯德哥尔摩10月8日电（记者 Anna Ringstrom）---英国科学家约翰·格登（John Gurdon）和日本科学家山中伸弥（Shinya Yamanaka）凭借在干细胞研究领域的杰出贡献，周一分享2012年度诺贝尔医学奖。

格登现年79岁，供职剑桥大学格登研究所（Gurdon Institute）；现年50岁的山中伸弥在日本京都大学（Kyoto University）工作。这两位科学家发现了制造可像胚胎干细胞活动、但不需从胚胎提取细胞的组织的方法。他们的研究意味着成年人的细胞可以被逆转改造成类胚胎干细胞，有朝一日用於受损的心脑及其他器官的组织重生。

今年诺贝尔医学奖的奖金为120万美元，将由上述两位获奖者平分。

瑞典卡罗琳医学院诺贝尔大会称：“这些突破性的发现完全改变了人类对细胞发展和分化的认识。”

早在1962年，格登就利用从蝌蚪肠细胞中提取的DNA，通过青蛙卵克隆了一只健康的蝌蚪，从而成为首位克隆动物的科学家。

40年多後，山中伸弥通过引入少量基因，从成年老鼠的皮肤细胞中分化出了老鼠的干细胞。他的突破性发现表明，成人组织的发展是可逆的。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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