香港《信报》：经济诺奖名花有主 贝南奇新作有谁共鸣

（10月14日社评）

二○一五年诺贝尔经济学奖名花有主，由英国（苏格兰）出生、任教于美国普林斯顿大学的迪顿（Angus Deaton）夺得。评审委员会赞扬他为消费行为、贫穷及福祉方面的分析作出重大贡献，以下三方面尤其可圈可点：一、创立「近乎理想需求系统」模型（AIDS），揭示消费需求如何因应价格、收入及人口变化而改变；二、一反宏观经济理论着眼总体数据的潮流，主张从个人收入和消费模式入手，方能掌握经济全局；三、迪顿是以住户调查研究发展中国家的先驱，促使学术界更重视个人化实证数据，不再停留于理论层次。

在迪顿成为应届经济诺奖得主之际，美国联储局前主席贝南奇（图）最近频频亮相，为其刚面世的《行动的勇气——危机与挑战回忆录》（The Courage to Act : A Memoir of a Crisis and Its Aftermath）造势。贝公新作的主要论点是，二○○八年金融海啸所以未演变成大萧条翻版，全赖联储局和其他央行汲取了上世纪三十年代的教训，在雷曼倒闭引发海啸后，出尽法宝维持市场运作，并未像八十年前般任由金融体系崩溃。

二○○八年诺贝尔经济学奖得主克鲁明（Paul Krugman）评价此书，对贝公明褒暗贬，一面赞扬联储局在非常时期采取果断行动，一面揶揄贝南奇只管往自己脸上贴金，却忘了政府在私人需求急剧萎缩期间，以赤字财政支撑经济的贡献。在克鲁明眼中，大衰退所以未酿成大萧条，不归央行管辖的财政范畴所起的「自动稳定」（automatic stabilization）作用，较联储局主宰的货币/信贷政策功劳更大。

换句话说，假如美国政府在一九三○至三三年容许财政赤字占GDP比率以接近二○○七至一○年的步伐扩张，大衰退虽难免，大萧条却未必。克鲁明乃众所周知的「大政府」支持者，贝南奇出书替联储局减息放水兼慷纳税人之慨挽救银行辩护，克鲁明藉机「抽水」，为「大政府」应记之功补上一笔，跟他一贯的作风完全吻合。

贝南奇是研究大萧条的权威，在应届诺奖揭盅前，有知名经济博客把他列入可能得奖者名单。贝公接掌联储局主席两年即遇上金融海啸，迫不得已化理论为实践，亲自领军救市。今天回望，环球经济也许因联储局力挽狂澜于既倒而避过一劫，但相隔七年，利率正常化仍只闻楼梯响，资金成本仍处于不寻常的低水平，绝非经济远离险境应有之象，贝南奇功过，迄今尚无定论。

与许多在位时一言一行影响全球的公众人物一样，退下来后的贝南奇「畅所欲言」，推介回忆录之余，指部分企业高层应为他们在金融海啸中的过失入狱。事隔七年才「清心直说」，莫非贝公当初忙于救市救银行家，无暇想及此辈应负之责，如今给他们来个「秋后算账」，大兴问罪之师？

不论在新作中抑或公开场合，贝南奇每次提到大萧条，着眼点总是联储局其时救市不力。二○○八年金融海啸至二○一四年贝南奇任满离职，联储局曾先后推出三轮量化宽松（QE），美国货币基础激增四倍，达四万亿美元。

问题是，贝南奇从不正视大萧条何以发生，对上世纪二十年代中后期信贷过度宽松，引发股市泡沫、虚假繁荣，最终导致一九二九年华尔街大崩围避而不谈。二○○八年大量金融机构同时「爆煲」，不可能只是享丰盛花红企业高层违规失德的结果，当中部分人也许罪有应得，该当一尝铁窗之苦，惟追本溯源，楼市泡沫、次按危机因何而起？

难道央行真如格林斯平（贝南奇的前任）所言，只能为泡沫爆破善后，无法防患于未然？答案若是肯定的话，联储局主席将走不出清理前任遗下的祸患、为后任种下祸根的「魔咒」。