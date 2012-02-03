瑞典当局质疑和平奖偏离诺贝尔遗愿

瑞典当局正调查，诺贝尔和平奖是否偏离创始人诺贝尔初衷，被颁给了“错误”的对象，譬如人权主义者和环保主义者。诺贝尔和平奖由挪威诺贝尔委员会颁发。2008年一名挪威作家提出，诺贝尔和平奖的初衷是奖励推动裁军与和平的人，而诺贝尔委员会偏离了这个初衷。路透