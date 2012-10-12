欧盟获得2012年诺贝尔和平奖

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透奥斯陆10月12日电---挪威诺贝尔奖评审委员会周五将今年的诺贝尔和平奖颁发给欧盟，以表彰其在团结欧洲各国方面所作的长期贡献。
诺贝尔奖评审委员会赞扬欧盟在二战後欧洲重建以及柏林墙倒塌後稳定前共产主义国家中作出的贡献。
欧盟将获得120万美元奖金，颁发时间为12月10日，地点在奥斯陆。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
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