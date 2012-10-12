各方人士看欧盟获诺贝尔和平奖

路透布鲁塞尔10月12日电---挪威诺贝尔奖评审委员会周五将今年的诺贝尔和平奖颁发给欧盟，以表彰其在团结欧洲各国方面所作的长期贡献。获此殊荣有助提振欧盟奋力解决欧债危机的士气。

以下是欧洲各方人士对欧盟获得诺贝尔和平奖的评论：

欧洲理事会主席范龙佩（Herman Van Rompuy）：

“我们对欧盟为维持欧洲和平所作的努力终获表彰深感自豪。”

“欧洲在20世纪曾卷入过两次内战，我们因欧盟而得以拥有和平。因此，欧盟是历史上最伟大的和平缔造者。”

欧盟经济暨货币事务执委雷恩（Olli Rehn）：

“尽管欧洲经济阴霾笼罩，但今天对欧洲来说仍是美好的一天。今年的诺贝尔和平奖明显是对欧盟在过去60年里对和平、民主及人权所作贡献的表彰。我为欧洲的这些价值观感到自豪，这些也是人类共同的价值观。对每个欧洲人而言，这是值得自豪的一天。”

欧洲议会议长舒尔茨（Martin Schulz）：

“这个诺贝尔和平奖属於所有欧盟公民。欧洲议会对此深受感动。欧盟不仅用和平方式让欧洲大陆团结起来，还让昔日宿敌握手言欢。这种再度统一的历史作为已经得到了理所当然的认可。”

“欧盟的行为准则及和平价值观会感染世界其他地区。从巴尔干到高加索，欧盟是民主与和解的导航明灯。”

英国独立党领导人NIGEL FARAGE

挪威人还真幽默。欧盟可能带来了和平，但肯定没创造繁荣，欧盟让数百万人挨饿和失业。过去两年，欧盟导致南北欧之间出现巨大敌意。看过欧洲理事会主席范龙佩及卡扎菲为利比亚战争加油打气之後，欧盟获得诺贝尔和平奖其实很荒唐。

欧盟执委会主席巴罗索

获得2012年诺贝尔和平奖对整个欧盟和5亿公民都是巨大的荣誉。

德国前总理施罗德

这是诺贝尔奖评审委员会作出的重要而且正确的决定，对欧洲人民是个巨大的鼓舞。这个奖项将助长促进欧盟内部进一步融合的力量。

法国前总统德斯坦

欧洲各国及其领导人为实现欧洲大陆长期和平而作出的非凡贡献得到了认可，这是正确的决定。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌

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