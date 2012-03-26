瑞典否决对诺贝尔和平奖颁发的质疑

路透奥斯陆3月22日电（记者 Victoria Klesty）---诺贝尔基金会通过说服斯德哥尔摩郡行政委员会，诺贝尔奖的颁发仍符合诺贝尔的遗嘱，来为其诺贝尔和平奖的颁发进行辩护。

斯德哥尔摩郡行政委员会周四在一份邮件声明中称，收到诺贝尔基金会的回复，其诺贝尔基金会“履行了监督诺贝尔委员会工作义务”的观点得到了支持。

声明还指出，斯德哥尔摩郡行政委员会认为，如果诺贝尔基金会认为诺贝尔委员会没有履行诺贝尔的遗嘱，诺贝尔基金会会采取行动。

“因此斯德哥尔摩郡行政委员会目前没必要进一步干预诺贝尔基金会的工作......事情到此结束，”声明写道。

2008年奥斯陆作家和律师Fredrik Heffermehl开始质疑贝尔奖偏离了诺贝尔的遗嘱，此後这个问题一直困扰着挪威诺贝尔委员会。

Heffermehl向斯德哥尔摩郡行政委员会抱怨称，2001年以来诺贝尔和平奖的颁发没有遵循诺贝尔的遗嘱。斯德哥尔摩郡行政委员会有责任确保注册的基金会履行已故捐助人的遗嘱。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。