诺贝尔和平奖 福兮祸兮？

2013年9月23日，因遭塔利班枪击曾受重伤的巴基斯坦女孩马拉拉在纽约一个新闻发布会上。 REUTERS/Adrees Latif

路透奥斯陆10月9日（记者 Alister Doyle/Balazs Koranyi） - 诺贝尔和平奖在带来荣耀的同时，还有另外一面。因此评奖委员会在决定本周五是否要将该奖项颁给巴基斯坦女孩马拉拉（Malala Yousafzai）前，必须三思。

该奖项改变了一些总统、自由斗士和人权工作者的生活，但有一些得奖者称，日后世人常常以圣人的标准，去评估得奖者的言行和瑕疵，几乎是一辈子的束缚。

而对于马拉拉来说，背负的压力甚至会更大，因为她年仅16岁。马拉拉因倡导女孩受教育而遭塔利班枪击，与死神擦肩而过。

以往得奖者都是在成年后选择了自己的发展道路。该奖项最年轻的得奖者是也门维权人士卡曼（Tawakul Karman），她在32岁时获颁和平奖。

挪威诺贝尔学院院长吉尔·隆德斯塔德(Geir Lundestad)称，该奖项并无年龄限制。他负责主持和平奖委员会会议。

他提到得奖者时说：“这将改变他们的生活。他们会接到无数邀请，人们会聆听他们，有些人甚至被奉作圣人。但我从未遇到过谁后悔获颁诺贝尔和平奖的。”

今年获和平奖提名的多达259人，但马拉拉呼声最高。

威廉姆斯（Jody Williams）曾因协调国际禁止地雷运动而获颁诺贝尔和平奖，她毫不讳言得奖带来的麻烦。她在2013年出版的自传中说，得奖带来的“并非都是欢喜和奇妙”。

她在自传中写道，一些人似乎以为诺贝尔和平奖把得奖者变成了“像圣人一样的生物”，并称“这实在令人恐惧”。

她说，随口说句话，就可能被评头论足并放大。

奥斯陆和平研究所负责人哈普威肯(Kristian Harpviken)称，今年最看好马拉拉获奖。她也是博彩公司预测的头号人选，挪威媒体亦广泛预测她将获奖。

哈普威肯称：“对马拉拉来说，主要问题就是年龄。”他认为，得奖对于马拉拉再次成为塔利班攻击目标的几率其实影响不大。

但他补充道：“另外一方面是，对于还是孩子的她来说，会形成负担，她余下的人生里都必须背起诺贝尔和平奖承载的重担，而这非常艰难。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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