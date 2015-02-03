斯诺登及罗马教皇等获2015年诺贝尔和平奖提名

俄罗斯《新报》、斯诺登、罗马教皇方济各以及帮助非洲移民的牧师Mussie Zerai等获得2015年诺贝尔和平奖提名。挪威诺贝尔研究所没有公布被提名个人及机构的名称，但挪威专家编制了被提名个人及机构的名单。路透