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路透中文国际短讯 | 2015年 2月 3日 星期二 15:41 BJT

斯诺登及罗马教皇等获2015年诺贝尔和平奖提名

俄罗斯《新报》、斯诺登、罗马教皇方济各以及帮助非洲移民的牧师Mussie Zerai等获得2015年诺贝尔和平奖提名。挪威诺贝尔研究所没有公布被提名个人及机构的名称，但挪威专家编制了被提名个人及机构的名单。路透
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