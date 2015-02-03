斯诺登及罗马教皇等获2015年诺贝尔和平奖提名

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
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路透奥斯陆2月2日（记者 Alister Doyle） - 俄罗斯《新报》、斯诺登、罗马教皇方济各以及帮助非洲移民的牧师Mussie Zerai等获得2015年诺贝尔和平奖提名。
包括议会所有成员在内的数千人可对诺贝尔和平奖进行提名，提名截止日期为2月1日，该奖项最终花落谁家将在10月份揭晓，奖金为120万美元。
挪威诺贝尔研究所没有公布被提名个人及机构的名称，但挪威专家编制了被提名个人及机构的名单。
罗马教皇方济各凭借重视社会公平和关心环境而获得提名，美国“棱镜门”主角斯诺登因揭露民众是如何被监控、缺乏民主控制而获得提名。
挪威和平研究所负责人Berg Harpviken称，他最看好厄立特里亚牧师Mussie Zerai。Zerai生活在意大利，帮助过冒着生命危险通过地中海的非洲移民。
Harpviken称，他其次看好的是俄罗斯《新报》。该报以抨击俄罗斯总统普京闻名，曝光过俄罗斯的腐败问题。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。