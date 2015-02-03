斯诺登及罗马教皇等获2015年诺贝尔和平奖提名

路透奥斯陆2月2日（记者 Alister Doyle） - 俄罗斯《新报》、斯诺登、罗马教皇方济各以及帮助非洲移民的牧师Mussie Zerai等获得2015年诺贝尔和平奖提名。

包括议会所有成员在内的数千人可对诺贝尔和平奖进行提名，提名截止日期为2月1日，该奖项最终花落谁家将在10月份揭晓，奖金为120万美元。

挪威诺贝尔研究所没有公布被提名个人及机构的名称，但挪威专家编制了被提名个人及机构的名单。

罗马教皇方济各凭借重视社会公平和关心环境而获得提名，美国“棱镜门”主角斯诺登因揭露民众是如何被监控、缺乏民主控制而获得提名。

挪威和平研究所负责人Berg Harpviken称，他最看好厄立特里亚牧师Mussie Zerai。Zerai生活在意大利，帮助过冒着生命危险通过地中海的非洲移民。

Harpviken称，他其次看好的是俄罗斯《新报》。该报以抨击俄罗斯总统普京闻名，曝光过俄罗斯的腐败问题。（完）