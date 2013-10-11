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时事要闻 | 2013年 10月 11日 星期五 17:31 BJT

国际禁止化学武器组织获诺贝尔和平奖

路透奥斯陆10月11日 - 诺贝尔委员会周五宣布，国际禁止化学武器组织(OPCW)获得今年的诺贝尔和平奖。

在叙利亚大马士革郊区8月份发生沙林毒气袭击后，在联合国的支持下，来自该组织的专家正致力于销毁叙利亚大规模化学武器库存。

诺贝尔和平奖的颁奖仪式将于12月10日在奥斯陆举行。这一天是诺贝尔逝世纪念日。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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