国际禁止化学武器组织获诺贝尔和平奖（更新版）

10月11日在荷兰海牙拍到的国际禁止化学武器组织大楼的外观。 REUTERSMichel Kooren

路透奥斯陆10月11日（记者 Balazs Koranyi/Alister Doyle） - 负责监管叙利亚化学武器库存销毁的国际禁止化学武器组织(OPCW)周五获得2013年诺贝尔和平奖。

在叙利亚大马士革郊区8月份发生沙林毒气袭击导致逾1400人死亡后，这个规模相对较小且预算有限的组织向叙利亚派出了很多专家。

在联合国支持下，该组织向叙利亚派遣专家组的行动，帮助化解了美国对叙利亚的军事打击。

诺贝尔和平奖评审委员会主席托尔比约恩·亚格兰(Thorbjoern Jagland)表示，这个奖也是提醒美国和俄罗斯等拥有巨大化学武器国家销毁自身库存，“特别是因为他们要求他国销毁此类武器，譬如叙利亚。”

“我们现在有了一个消除所有大规模杀伤性武器的机会，如果我们能够实现，这将会是历史上的一件大事。”

这是OPCW首次在一个正在进行内战的国家执行销毁化学武器的重任。该组织的小组成员曾在8月26日遭遇狙击手攻击，但该组织总干事Ahmet Uzumcu本周表示，叙利亚官员在此过程中很合作。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。