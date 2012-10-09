诺贝尔和平奖得主已定 保密成关键

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透奥斯陆10月6日电（记者 Alister Doyle/Balazs Koranyi）---诺贝尔和平奖委员会加强安保工作，防止结果提前泄露。
“我们采取了预防措施。”诺贝尔研究所负责人伦德斯塔德（Geir Lundestad）对路透表示。
诺贝尔和平奖得主已经产生，但是在10月12日正式公布前仍是秘密，候选者约230位。
“泄密总体来说不是什麽问题。不过我们希望保密。”
一种担忧是窃密者使用望远镜从附近的建筑物看到名单。“把窗帘拉下来就是。”伦德斯塔德说道。
“手机是巨大的安全隐患......我们从不把手机带进来。”伦德斯塔德表示。手机可以被远程启动，被当做监听装置。
诺贝尔和平奖委员会还听取了安全顾问的其他建议，不过伦德斯塔德拒绝讨论这些。
伦德斯塔德称，诺贝尔和平奖得主的人生会受到很大影响。缅甸反对党领导人昂山素季曾于1991年获得该奖项，2010年恢复自由，并于今年6月到赴奥斯陆。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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