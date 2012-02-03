瑞典当局质疑和平奖偏离诺贝尔遗愿

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透奥斯陆2月1日电（记者 Walter Gibbs）---瑞典当局正调查，诺贝尔和平奖是否偏离创始人诺贝尔初衷，被颁给了“错误”的对象，譬如人权主义者和环保主义者。
诺贝尔和平奖由挪威诺贝尔委员会颁发。2008年一名挪威作家提出，诺贝尔和平奖的初衷是奖励推动裁军与和平的人，而诺贝尔委员会偏离了这个初衷。
“他们完全无视诺贝尔的遗嘱。”挪威作家、律师兼和平主义者赫弗梅尔（Fredrik Heffermehl）对路透称。
他认为，在联合国前秘书长安南2001年获颁和平奖後，此後的和平奖得主都不合格。
他的观点引起了斯德哥尔摩郡行政局的重视，该行政局职责范围中，包括确保该国7,300家注册基金会履行其去世捐资人的愿望。
“Heffermehl先生说得有些道理。”行政局律师魏曼（Mikael Wiman）表示。他本周给诺贝尔基金会去信，徵求後者看法。
挪威诺贝尔委员会执行秘书伦德斯塔（Geir Lundestad）称：“有观点认为我们不尊重诺贝尔遗嘱，我们反对这种观点。对遗嘱的解读不限於一种。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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