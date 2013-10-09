英国和比利时科学家分享诺贝尔物理学奖

路透斯德哥尔摩10月8日（记者 Simon Johnson/Johan Ahlander） - 英国物理学家彼得·希格斯（Peter Higgs）和比利时物理学家弗朗索瓦·恩格勒（Francois Englert）因提出希格斯玻色子存在的假设理论，周二分享了今年的诺贝尔物理学奖。

该理论解释了物质如何取得质量并形成星球，被誉为了解宇宙的关键理论之一。若是没有希格斯场，所有粒子将以光速穿梭，原子将不存在。

两位科学家早在半个世纪前即提出上述假设，去年欧洲核子研究组织（CERN）最终找到了上述新基本粒子。

“获得该奖项让我感到不知所措，”希格斯说道。希格斯以不喜欢聚光灯而闻名，他周二没有公开露面。

希格斯和恩格勒将分享800万瑞典克朗的奖金。

瑞典皇家科学院称，授予希格斯和恩格勒诺贝尔物理学奖，以表彰他们在宇宙结构研究方面取得的成就。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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