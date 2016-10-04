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时事要闻 | 2016年 10月 4日 星期二 20:00 BJT

三名科学家荣获2016年诺贝尔物理学奖

路透斯德哥尔摩10月4日 - 诺贝尔物理学奖评委会周二称，科学家David Thouless、Duncan Haldane 以及Michael Kosterlitz因发现物质拓扑相变而荣获2016年诺贝尔物理学奖。(完)

(编译 王琛；审校 高琦)

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