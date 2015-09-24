研究基因编辑技术的科学家有望获得诺贝尔奖

路透9月24日（记者 Julie Steenhuysen） - 根据路透的年度分析，研究基因编辑技术CRISPR-Cas9的科学家们是下月诺贝尔化学奖的最有力竞争者。

汤森路透旗下的知识产权和科学部门（IP&S）周四发布了以上预测。2002年以来，该部门准确预测了37位获得诺贝尔奖的科学家，不过未必都在他们被预测到的当年。

IP&S的预测基于其他人在发表论文中引述该科学家著作的次数。

获引述能够反映一项研究的影响力，也是衡量一位科学家的地位的一种方式。诺贝尔奖的提名来自过去的获奖者和领先的科学家，那么其声誉就变得至关重要。

德国亥姆霍兹感染研究中心的Emmanuelle Charpentier和美国加州大学伯克利分校的Jennifer Doudna有望成为诺贝尔化学奖得主。他们因对基因编辑技术CRISPR-Cas9所做贡献获得青睐。

麻省理工学院-哈佛大学博德研究所的研究人员张峰未出现在上述名单中，他拥有基于该技术的一项美国专利。IP&S协助挑选获奖者的分析师Christopher King称，他了解张峰对这项技术的主张，但指出张峰的科学著作被引述数量没有达到提名的门槛。

本次诺贝尔化学奖获奖者将于10月7日在斯德哥尔摩公布，其他竞争者还包括在锂电池研发方面取得成就的德克萨斯州大学奥斯汀分校的John Goodenough和宾汉姆顿大学大学的Stanley Whittingham。（完）