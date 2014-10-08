美德科学家获诺贝尔化学奖

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透斯德哥尔摩10月8日 - 瑞典皇家科学院周三称，美国科学家Eric Betzig、William Moerner以及德国科学家Stefan Hell因在超分辨率荧光显微技术领域取得的成就，获得2014年诺贝尔化学奖。
瑞典皇家科学院称，这三位科学家的研究令实时研究分子过程成为可能。
“由于他们的成就，光学显微镜现在能够探索纳米世界，”瑞典皇家科学院在声明中称。
Betzig在美国霍华德·休斯医学研究所工作，Moerner是斯坦福大学的教授，Hell是德国马克斯?普朗克生物物理化学研究所所长。
化学奖是今年颁出的第三个诺贝尔奖项。（完）
编译：程芳 发稿：王琛
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