美德科学家获诺贝尔化学奖

路透斯德哥尔摩10月8日 - 瑞典皇家科学院周三称，美国科学家Eric Betzig、William Moerner以及德国科学家Stefan Hell因在超分辨率荧光显微技术领域取得的成就，获得2014年诺贝尔化学奖。

瑞典皇家科学院称，这三位科学家的研究令实时研究分子过程成为可能。

“由于他们的成就，光学显微镜现在能够探索纳米世界，”瑞典皇家科学院在声明中称。

Betzig在美国霍华德·休斯医学研究所工作，Moerner是斯坦福大学的教授，Hell是德国马克斯?普朗克生物物理化学研究所所长。

化学奖是今年颁出的第三个诺贝尔奖项。（完）

编译：程芳 发稿：王琛

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