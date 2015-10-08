三名科学家因在基因修复机理研究的贡献分享诺贝尔化学奖

路透斯德哥尔摩/伦敦10月7日 （记者 Daniel Dickson/Ben Hirschler） - 瑞典、美国和土耳其的三名科学家因发现细胞如何修复受损基因共同获得诺贝尔化学奖。他们的发现可用于研究新的抗癌疗法。

基因修复机理的详细研究有助于推动抗癌疗法的革命，研究者们藉此开发针对癌细胞借以扩散的特定分子路径的新药。

托马斯·林达尔（Tomas Lindahl）、保罗·莫德里克（Paul Modrich）和阿齐兹·桑贾尔（Aziz Sancar）因“基因修复的机理研究”分享了今年的诺贝尔化学奖。他们的研究揭示了细胞如何修复基因以防止遗传信息出现破坏性的错误。

在许多类型的癌症当中，这样的修复系统有一个或者多个受到了损害。

“他们的研究提供了活细胞如何运作的基本知识，并被用于开发新的癌症疗法，”瑞典皇家科学院表示。

“这对癌症预防与治疗很重要。这就是我获奖的原因，”桑贾尔在住所通过电话向路透表示。桑贾尔拥有美国和土耳其国籍，现为北卡罗来纳大学教授。（完）